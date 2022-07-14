【河南斷供】下塊骨牌倒向誰？（不斷更新）

內地多個省市業主集體以停繳按揭的方式向銀行施壓，要求發展商復工。內銀板塊受行動影響，股價集體下跌。除了內銀、內房板塊外，物業管理、家電兩大板塊，投資者亦宜多加留意。

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影響一環扣一環

根據目前媒體披露的內容，本次「斷供潮」多集中在低綫城市，推測事件可能受到疫情封控導致的業主收入下滑及再就業困難、河南等地區城商行問題等因素的共振，屬於地產下行及此前房企「明股實債」問題的衍生事件。「斷供」事件引發國內外投資者對銀行及涉事民營地產公司的擔憂。

大量業主拒絕償還房貸，勢必影響購房情緒，亦會導致監管機構重新收緊對開發商的預售收益要求，從而防止未來出現更多項目交付失敗的情況。

潛在影響

停工的開發商大致分為兩類：

1）欠缺資金流動性的開發商需要全面停工；

2）有一定資金流動性的開發商決定先關閉部份項目，優先處理銷售良好的項目，同時等待更好的市場。

野村證券認為更發達的城市受到的影響較小，因為：

1）對預售的監管審批和建設資金賬戶更嚴格；

2）地方項目有更好的前景，更有可能被接管。

由於停止供款會留下負面記錄 ，信用評級下降，將長遠影響生活，估計施工恢復，購房者就會重新還款。

野村證券認為是次事件的實際影響並不大，以建行 （00939） 為例，截至2022年第一季，約85%的房地產企業貸款都是針對於1、2線城市。，即使與房地產相關的貸款失去價值，亦只會影響短期盈利能力。

下一塊骨牌

內房問題作為第一塊骨牌，已經倒向了內銀板塊。問題愈揭愈大，打擊了整體購房信心，市場交收變少，下一個受影響的自然是物業管理、家電行業。家電龍頭股海爾智家 （06690） 於7月14日跌4.24%、海信家電同日跌2.54%，影響已開始顯現。

（不斷更新）

報告來源：野村證券

編輯：陳文政

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