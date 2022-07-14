【冠軍分析師】張憶東：下半年港股盈利將迎來底部回升（不斷更新）

一文盡覽「冠軍分析師」、興業證券全球首席策略分析師張憶東分析中、港大市形勢及投資策略！

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7月13日

興業證券全球首席策略分析師張憶東於最新策略報告中指出，短期在業績期間，港股重新陷入調整，但港股市場底基本探明，下半年港股盈利很大機會迎來底部回升，港股面對來自國內外的動盪因素……請點擊，盡覽全文【下一頁】

7月2日

張憶東指出，全球股票市場上半年的表現，港股和A股表現仍優於全球主要股指。

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港股和A股上市公司整體盈利狀況將好於上半年，助中國股市上半年有望呈現底部抬升，自上半年低點反彈出技術性牛市不難，但較難出現「趨勢性大牛市」。他建議港股「權重股」下半年盈利預測和改善動能，有望強於A股「權重股」，最大差異在於……請點擊，盡覽全文【下一頁】

獨家專訪 花旗劉顯達 下半年薦4大潛力板塊【下一頁】

6月30日

張憶東出席內地舉行的中期策略會中表示，港股與A股下半年可在全球資產中表現靠前，下半年高點較年初低位反彈20%不難。此外，隨中國經濟企穩，優質公司盈利將改善，外資有望流入中國股市。

編輯：鍾采餘

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