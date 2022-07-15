【內房危機】花旗劉顯達 評內銀內房的挑戰

內地爛尾樓風波愈演愈烈，事件拖累內房股及內銀股股價大跌。 花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達在接受《投資理財周刊》專訪時表示，建議減持內房股和內銀股。

一些發展商的起樓工程進度落後，內地多處地區出現爛尾樓，業主擔心不能順利收樓，惟銀行已經要求開始供款，引發業主不滿，有爛尾樓業主發起「罷供」，拒絕償還按揭貸款，直至相關項目完全復工為止。由於發展商的樓盤仍未起好，銀行無法收回抵押，恐將增加銀行壞帳，事件拖累內房股及內銀股大跌。 ；

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