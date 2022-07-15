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海吉亞吸納 增長空間大

財金專欄 2022/07/15

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港股昨日再跌，國企指數錄得五連陰走勢，短期反彈阻力7300點，小心反彈完都要跌穿7000點。至於海吉亞醫療（06078）昨日逆市上升，預期內地腫瘤醫療市場空間龐大，有助公司盈利繼續高增長。

海吉亞醫療（

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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