海吉亞吸納 增長空間大 財金專欄 2022/07/15 分享： 分享： 港股昨日再跌，國企指數錄得五連陰走勢，短期反彈阻力7300點，小心反彈完都要跌穿7000點。至於海吉亞醫療（06078）昨日逆市上升，預期內地腫瘤醫療市場空間龐大，有助公司盈利繼續高增長。 海吉亞醫療（ ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【三重壓力】通脹加息走資 恒指退守205至210（第四版） 2022/07/14 【三重壓力】通脹加息走資 恒指退守205至210（第四版） 中字股實力談 - 中電信高息 抗跌力強勁 2022/07/14 中電信高息 抗跌力強勁 中字股實力談 - 【高息抗震】電訊股中期息料4厘 先炒8月業績（第四版） 2022/07/13 【高息抗震】電訊股中期息料4厘 先炒8月業績（第四版） 中字股實力談 - 汽車產量增 福耀盈利好 2022/07/13 汽車產量增 福耀盈利好 中字股實力談 - 【增長之路】股市浮沉 盈利增長股經得起考驗（第四版） 2022/07/12 【增長之路】股市浮沉 盈利增長股經得起考驗（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 中國 港股 指數 服務 人民幣 治療