歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 國際 22:37 2022/07/14 分享： 分享： 踏入2022年，美國聯儲局為首的全球央行大舉加息，藉此應對通脹猛如虎的困境，最新就有加拿大央行一次過加息1厘。即使是各界一直認為無力加息的歐洲央行，早前亦指本月21日會議上將會加息0.25厘，正式重啟加息周期。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 今日 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 國金札記 - 減稅是拉票王道 卻非英經濟福音 今日 減稅是拉票王道 卻非英經濟福音 國金札記 - 英保守黨跑馬仔 又一短命首相？ 2022/07/13 英保守黨跑馬仔 又一短命首相？ 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 2022/07/12 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思 2022/07/12 英牛油價熱議 與港比較無意思 經濟 貨幣政策 加息 銀行 稅務 歐洲央行 西班牙