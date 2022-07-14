  • 30°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 23:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害

國際 22:37 2022/07/14

分享：

分享：

踏入2022年，美國聯儲局為首的全球央行大舉加息，藉此應對通脹猛如虎的困境，最新就有加拿大央行一次過加息1厘。即使是各界一直認為無力加息的歐洲央行，早前亦指本月21日會議上將會加息0.25厘，正式重啟加息周期。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音
今日
減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音
國金札記 - 減稅是拉票王道 卻非英經濟福音
今日
減稅是拉票王道 卻非英經濟福音
國金札記 - 英保守黨跑馬仔 又一短命首相？
2022/07/13
英保守黨跑馬仔 又一短命首相？
保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？
2022/07/12
保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？
國金札記 - 英牛油價熱議 與港比較無意思
2022/07/12
英牛油價熱議 與港比較無意思
經濟 貨幣政策 加息 銀行 稅務 歐洲央行 西班牙

下一篇文章

【通脹之後】美聯儲7月加息1厘機會逾8成 最快明年3月調頭減息？（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版