歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害

踏入2022年，美國聯儲局為首的全球央行大舉加息，藉此應對通脹猛如虎的困境，最新就有加拿大央行一次過加息1厘。即使是各界一直認為無力加息的歐洲央行，早前亦指本月21日會議上將會加息0.25厘，正式重啟加息周期。

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