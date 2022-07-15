信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 財金專欄 2022/07/15 分享： 分享： 面對高企的通脹，今年各大中央銀行政策急轉彎，預料美國聯儲局下半年會繼續收緊貨幣政策應對。年初爆發的俄烏戰爭引發金融市場動盪，股市大幅波動，金、油等商品價格直綫急升，全綫債息向上，衝突至今未有緩和迹象。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁淑怡 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 2022/07/14 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 2022/07/13 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 2022/07/12 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 中金：通脹高企 利率非頂 2022/07/08 中金：通脹高企 利率非頂 專訪 - 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 2022/07/07 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 經濟 行業 通脹 貨幣政策 加息 股票 美國聯儲局 債券 派息 ESG