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信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動

財金專欄 2022/07/15

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面對高企的通脹，今年各大中央銀行政策急轉彎，預料美國聯儲局下半年會繼續收緊貨幣政策應對。年初爆發的俄烏戰爭引發金融市場動盪，股市大幅波動，金、油等商品價格直綫急升，全綫債息向上，衝突至今未有緩和迹象。

...

撰文 : 梁淑怡 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理

欄名 : 名家觀點

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