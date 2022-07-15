3困擾 港股調整添壓 財金專欄 2022/07/15 分享： 分享： 港股周四面臨調整壓力，恒指跌穿了6月低位20697點，雖然最後收報20751點重返其上，只跌46點，不過，目前下行的可能性較高，不能輕視。 現時有幾項因素令港股調整壓力增。第一是美國證券交易委員會（ ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 提防內房風險 2022/07/14 提防內房風險 交易講場 - 恒指試支持 比亞迪等喘定才吼 2022/07/13 恒指試支持 比亞迪等喘定才吼 交易講場 - 兩利淡夾擊 港股整固 2022/07/12 兩利淡夾擊 港股整固 交易講場 - 小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空 2022/07/11 小米敲鑼4年 雷軍諾言成真又成空 交易講場 - 大摩看好電動車銷售 點名3車企 2022/07/09 大摩看好電動車銷售 點名3車企 金融 恒生指數 港股 美股 A股 華能國際電力股份（00902） 中芯國際（00981） 指數 銷售 通脹