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3困擾 港股調整添壓

財金專欄 2022/07/15

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港股周四面臨調整壓力，恒指跌穿了6月低位20697點，雖然最後收報20751點重返其上，只跌46點，不過，目前下行的可能性較高，不能輕視。

現時有幾項因素令港股調整壓力增。第一是美國證券交易委員會（

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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