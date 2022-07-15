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歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害

財金專欄 2022/07/15

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踏入2022年，美國聯儲局為首的全球央行大舉加息，藉此應對通脹猛如虎的困境，最新就有加拿大央行一次過加息1厘。即使是各界一直認為無力加息的歐洲央行，早前亦指本月21日會議上將會加息0.25厘，正式重啟

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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