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「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量

財金專欄 2022/07/15

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港府考慮「安心出行」實名制，引起社會一些疑慮，港府高層日前決定，把實名制方案暫時擱下，更不會全民推行；但創新科技及工業局局長孫東昨日卻指，明年2月電話卡實名登記，「安心出行」屆時與電話卡捆綁一起，自然

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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