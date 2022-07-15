「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 財金專欄 2022/07/15 分享： 分享： 港府考慮「安心出行」實名制，引起社會一些疑慮，港府高層日前決定，把實名制方案暫時擱下，更不會全民推行；但創新科技及工業局局長孫東昨日卻指，明年2月電話卡實名登記，「安心出行」屆時與電話卡捆綁一起，自然 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 2022/07/14 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 有政戲 - 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 2022/07/13 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 有政戲 - 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 2022/07/12 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 有政戲 - 重推空置稅？ 消息：未必即出手 2022/07/11 重推空置稅？ 消息：未必即出手 有政戲 - 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 2022/07/08 5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 疫情 香港 李家超 安心出行 商會 創新及科技局 方保僑 孫東