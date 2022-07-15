「盈利王」今年料派超高息!

美股早一晚宣布上月消費者物價指數CPI升幅高達9.1%，再創四十年新高，但美股一度回穩，及至尾市終於守不住，三大指數均回落，但跌幅不算大。周四亞太區股市亦處變不驚，日本和澳洲股市向上，中港股市雖略有回

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