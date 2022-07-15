「盈利王」今年料派超高息! 財金專欄 02:30 2022/07/15 分享： 分享： 美股早一晚宣布上月消費者物價指數CPI升幅高達9.1%，再創四十年新高，但美股一度回穩，及至尾市終於守不住，三大指數均回落，但跌幅不算大。周四亞太區股市亦處變不驚，日本和澳洲股市向上，中港股市雖略有回 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「毒股」大賺狂奔創新高! 2022/07/13 「毒股」大賺狂奔創新高! 投資坐標 - 局勢混亂 殃及外商! 2022/07/12 局勢混亂 殃及外商! 投資坐標 - 等待真正的大賺特賺! 2022/07/08 等待真正的大賺特賺! 投資坐標 - 好股超賣後買入良機! 2022/07/06 好股超賣後買入良機! 投資坐標 - 優先考慮一年派兩次股息! 2022/07/05 優先考慮一年派兩次股息! 福田實業（00420） 比亞迪股份（01211） 理文化工（00746） 東岳集團（00189） 天德化工（00609） 中遠海控（01919）