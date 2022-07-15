【衰退恐慌】急加息港銀利息收入增仍捱沽 摩通季績大增撥備有啟示（第二版）

美國6月CPI通脹再創新高，市場對美國及全球主要央行急加息預期升温，繼加拿大央行日前率先加息1厘後，估計聯儲局7月議息可能加息1厘，英倫銀行8月最少加息0.5厘，而歐洲央行7月亦會提前開始加息。惟滙豐 （00005） 為首國際及本港銀行今早股價全綫大跌，與利息收入趨升預期形成強烈反差。

放眼美國最大銀行摩根大通昨公布的最新第2季業績，不難找到啟示。摩通次季利息收入按年大增近2成，惟銀行盈利仍大幅倒退27%，除因投資銀行收入大跌後，另一關鍵是預期信貸虧損（ECL）因應經濟前景轉淡急增。摩通更因而暫停股份回購，保留資金應付監管需求。本港經濟相對疲弱情況下無可避免而美國同步加息，衰退風險不較美國低，港銀預期壞帳撥備同步趨升，削弱盈利及派息是合理預期。

投資者急沽近日表現相對堅穩的銀行股，觸發點相信是摩通次季業績遠遜預期。摩通在次季為預期信貸虧損（ECL）作了11億美元撥備，相對去年同期回撥33億美元，一來一回差距達44億美元，相等於次季盈利86億美元逾一半。簡言之，預期壞帳撥備急增至摩通季績走樣的關鍵之一。季績公布後，摩通隔夜股價大跌近4%，見逾2020年11月以來低位。

按國際會計準則，銀行的ECL評估是按主營業務地的GDP預測為基礎推算。本港首季GDP大跌4%，遠較美國首季GDP跌1.4%為低。本港4月開始放寬疫情防控措施，惟經濟復甦動力相對緩慢，3至5月失業率仍企於5.1%，遠較美國的3.6%為高。惟聯滙制下本港無可避免跟隨美國同步加息，經濟衰退風險自然不比美國為低。

加上近日內地爛尾樓盤趨增，置業人士爆斷供潮，內房項目融資風險再趨升......

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