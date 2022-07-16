半年數據 有喜有憂 財金專欄 2022/07/16 分享： 分享： 隨着國家統計局公布三季度宏觀經濟數據，加上之前海關總署先行公布進出口數據、財政部公布財政收支數據等，中國第三季和上半年宏觀經濟走勢基本勾勒出來。官方從整體數據中得出宏觀經濟企穩的結論，但下半年經濟是否 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 畢業季「考編」熱 折射經濟變局 2022/07/15 畢業季「考編」熱 折射經濟變局 國情知聞 - 停貸潮來襲 「擴中產」戰略受創？ 2022/07/14 停貸潮來襲 「擴中產」戰略受創？ 國情知聞 - 聚焦半年數據 就業最大關切 2022/07/13 聚焦半年數據 就業最大關切 國情知聞 - 李克強內閣換血 4經濟官員矚目 2022/07/12 李克強內閣換血 4經濟官員矚目 國情知聞 - 內地通脹 近憂遠慮 2022/07/11 內地通脹 近憂遠慮 經濟 中國 疫情 就業 GDP 失業 失業率 人口 國家統計局 保就業