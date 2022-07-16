隨着國家統計局公布三季度宏觀經濟數據，加上之前海關總署先行公布進出口數據、財政部公布財政收支數據等，中國第三季和上半年宏觀經濟走勢基本勾勒出來。官方從整體數據中得出宏觀經濟企穩的結論，但下半年經濟是否

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