【國策趨勢】4.4厘高息國策受惠股除淨後部署 下半年基建資金增量最大憧憬

受四至五月封城影響，內地第二季GDP按年增長僅0.4%，雖仍保住正增長，但遜於市場預期的1.1%，且令「全年GDP增長5.5%左右」的國家目標難度再添一層。基建繼續擔起中國「穩經濟、穩就業」重任，重大項目規模出台，資金渠道獲國家打通，有利各基建股下半年業績發力。選股方面，市場取態明顯傾向中國中鐵 （00390） ，股價7月至今累升5%，不僅在港股4隻基建股中唯一錄得升幅，同時大幅跑贏恒指7.2%跌幅。

中國中鐵本周三除淨，每股股息0.198元人民幣，折合0.22956港元，上周收市價5.09元對應4.5厘股息。食息一族今明兩日為最後機會，中長綫投資者則可留意4.6元以下收集，上看6元，失4元止蝕。

除食息外，中國中鐵亦具中綫布局憧憬。6月29日國務院常務會議，決定運用政策性、開發性金融工具，通過發行金融債券等籌資3,000億元人民幣，用於補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋。中央財政予以適當貼息；年內再開工一批國家高速公路聯通、省際公路瓶頸路段暢通、內河水運通道建設、港口功能提升等工程。

瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題【下一頁】

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