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【投資展望】瑞士寶盛鄧啟志：大市年底前有望回升 短綫部署復甦股

財金猛人追蹤 07:18 2022/07/18

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瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志在接受《投資理財周刊》專訪時表示，近期市場將聚焦內地停貸斷供事件，投資者目前應保持觀望態度，入市前需了解政策制定者將如何盡量降低事件對金融系統所帶來的風險。

不過，鄧啟志相信，港股和A股的最壞時期已過，現正踏入緩慢復甦階段，主要受惠政策發力以及中國疫情最差時期已過，有利經濟復甦，穩經濟措施發力後，年底前，恒指有機會回到25000點水平。

踏入下半年，鄧啟志指出，港股表現主要受兩項因素左右，包括1）中國本地因素偏向正面；2）外圍帶來下行風險。他認為雖然中國經濟增長周期的最壞時期可能已過去，但經濟仍然較疲弱，當局仍需採取强而有力的寬鬆措施來刺激經濟復甦。

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另一方面，美國市場下行亦影響港股情緒，加上聯儲局加息速度、歐美經濟衰退陰霾均影響股市表現。

由於受外圍風險因素影響，鄧啟志指出，港股最樂觀估計可回升至25000點水平，而為應對環球經濟下行對股市帶來的衝擊，投資組合方面可以做好防守性倉位，以及配置好短期及長期倉位，短期倉位包括科網股和旅遊復甦股；長期則看好三大主題。

「如果外圍風險仍存在，短期倉位不應該太大，可集中配置一些較長期的主題，所以我們會建議投資者調整配置的比重、增加派息股比例，以減低波動性。」

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撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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