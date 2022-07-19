【油價趨勢】光銀國際林樵基：油價長期在100美元之上機會很大

近日大宗商品及石油價格回落，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時表示，仍然看好油價及石油股表現，認為現在是趁低買入石油股的好時機。

相信供應不足的問題不會那麼容易解決，一旦全球的旅遊需求全面復甦，對石油需求會加大，但目前供應問題仍未解決，油價有機會再升。

林樵基表示，油價長期停留在100美元之上的機會很大，除俄羅斯問題之外，亦受產能問題影響。由於環保和疫情影響，油公司早前已大幅削減對石油投資的開支，也不願增加對石油投資，令供應追不上需求。

在港股當中，他看好「三桶油」中海油 （00883） 、中石油 （00857） 和中石化 （00386） 的表現。

「三桶油」估值及股息率比較可見下圖。

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本刊翻查資料顯示，「三桶油」當中，中海油對原油價格走勢最敏感，相信若油價可以持續向好，對中海油盈利有利。

中海油主要從事原油和天然氣的勘探、開發及產銷，因此更直接受惠於油價升勢。

中海油早前發布的2022經營策略公告顯示，未來3年的油產量目標持續增加：預計2021年淨產量5.7億桶油當量；2022年淨產量目標為6億至6.1億桶油當量，其中中國約佔69%，海外約佔31%，資本支出預算總額900億至1,000億元人民幣；2023年和2024年淨產量預計分別達6.4億至6.5億桶，和6.8億至6.9億桶油當量。

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