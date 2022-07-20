【賺息趨勢】摩通：內房股價升屬短暫 待更好時機吸防守型國企

美國聯儲局積極加息應對高通脹時代，美國就業市場似乎未受影響（點擊圖片放大），令該局可以繼續加息應付通脹。不過，新興市場在新冠疫情與強美元夾擊之下，經濟難免受到衝擊，例如中國昨天公布的第2季GDP數據，按年增長縮減至0.4%（點擊圖片放大），為2020年首季爆疫初期以來最低，曾是熱門收息股的內房股魅力大降。所以，讀者宜慎選收息股。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

專訪兩大專家 鄧啟志+林樵基 港股下半年先低後高【下一頁】

延伸閱讀：【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）

－－－－－－－－－－－－－－－

7月20日：

【08：00】屬收息股類之一內房股早前受內地個別地區出現「拒付房貸」事件，引發市場對中國資產質素的擔憂，而經過約一周的調整後，由於日前中銀保監承諾「保交樓」，不少內房股股價在本周一曾回升。不過，摩根大通最新發表報告相信，那天的回升主要是由短倉回補推動。

摩通認為......

7月19日：

【23：00】中石油 （00857） 上周五收市後發盈喜，預計按中國企業會計準則計，今年上半年純利將按年增長50%至60%，增加265億至320億元人民幣。美銀最新發表的報告指，中石油上半年盈利勝預期，而且中石油是高能源價格的受惠者，加上其目前估值不高，在45%派息比率不變的情況下，預計股息率將達到高單位數，因而重申其「買入」的投資評級，目標價5.8元。

美銀表示，石油需求未完全恢復，而庫存迅速下降，即使世界陷入衰退，天然氣和煤炭價格仍會居高不下，並預料......

【17：00】老牌收租股希慎興業 （00014） 在紮實的銅鑼灣收租物業組合作後盾下，也有涉足物業發展項目，為集團業績增添額外動力。希慎與香港興業 （00480） 合作發展之大埔露輝路豪宅項目「林海山城」已上載樓書，預計短期內登場。

「林海山城」......

7月18日：

【15：00】近期內地個別地區出現「拒付房貸」事件，引發市場對中國資產質素的擔憂，而摩根大通最新報告指，中銀香港 （02388） 為其覆蓋的港銀中，唯一一家沒有中國境內抵押貸款業務，並重申看好中銀香港。

摩通續指......

【09：00】業務遍及全球多個國家及地區的藍籌收息股長江基建 （01038） ，業務受惠通脹，為較穩健的收息股，分析詳見：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

更多長建估值分析，詳見：【下一頁】

7月16日：

【14：30】回顧過去一周，內地「斷供漸」不斷蔓，蓋過美國通脹再創40年新高的衝擊，中港股市在全球主要股市之中表現最弱（點擊圖片放大）。更甚的是中國在房地產開發投資萎縮下（點擊圖片放大），加上新冠疫情衝擊，中國昨天公布的第2季GDP數據......

▼ 點擊圖片放大

內房股原為黑馬收息股類之一，但是在行業不明朗因素仍多的情況，近年的「收息股魅力」下降，並且在過去一周，內房相關股如碧桂園 （02007） 及旗下碧桂園服務 （06098） 為表現最差......

更多關於7月中旬的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

.....欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...