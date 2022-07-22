【賺息趨勢】法巴：內銀住宅按揭違約可能性低 惟財管收入增長放緩

美國聯儲局積極加息應對高通脹時代，美國就業市場似乎未受影響（點擊圖片放大），令該局可以繼續加息應付通脹。不過，新興市場在新冠疫情與強美元夾擊之下，經濟難免受到衝擊，例如中國昨天公布的第2季GDP數據，按年增長縮減至0.4%（點擊圖片放大），為2020年首季爆疫初期以來最低，曾是熱門收息股的內房股魅力大降。所以，讀者宜慎選收息股。

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專訪兩大專家 鄧啟志+林樵基 港股下半年先低後高【下一頁】

延伸閱讀：【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）

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7月22日：

【19：00】內地爆發「爛尾樓」事件，同時衝擊內房、內銀及內險股三類收息股。法巴最新發表的報告預料，「爛尾樓」事件或抑制購房者情緒，令內地政府對預售託管帳戶施加更嚴格控制，並增加內地房企的流動性壓力，投資者目前對銀行的信心極低，這也是由不同事件驅動的，包括河南村鎮銀行事件、信託產品糾紛、按揭問題等。

不過，法巴預料，內銀住宅按揭貸款的違約可能性很低，但......

【14：00】摩根大通最新發表的研究報告表示，部分投資者認為，在這個加息周期中，銀行體系總結餘下降得較快，意味HIBOR（香港銀行同業拆息）需要高於LIBOR（倫敦美元銀行同業拆息）實現滙率穩定，惟該行不同意此觀點，因本港銀行體系總結餘......

7月21日：

【20：00】電訊股為公用股以外另一熱門收息股類，而摩根士丹利最新發表的研究報告指，本港流動電訊市場競爭仍為良性，5G業務覆蓋提升及ARPU穩定增長，將推動電訊商收入穩步增長，估計覆蓋的電訊股上半年流動電訊服務增幅達2%至4%。

摩根士丹利預期，本港電訊商成本控制措施見效，將為利潤率增長帶來支持，預計上半年所有市場參與者的服務除息稅折舊及攤銷前溢利（EBITDA）率將提高約1至2個百分點，同時預期資本支出的高峰可能已經過去，部分抵銷高昂的頻譜攤銷成本。

股份選擇方面，摩根士丹利首選......

【16：00】隨着利率趨升，摩根士丹利最新報告預料，本港一手物業於今年下半年銷售會有所放緩，因在美聯儲局在9月公布議息結果後，港銀或會上調最優惠利率，今年下半年香港銀行同業拆息（HIBOR）可能會顯著提升，並將利淡本港住宅樓市及高負債的本港地產展商。

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在地產及收租股之中，摩根士丹利偏愛寫字樓業務，其次是零售商場，最後才是住宅物業。摩根士丹利推薦......

【13：00】香港銀行股為港人熱門收息股之一，而息口走勢對港銀盈利關係密切。花旗剛發表的報告預計，在美聯儲加息預期「鷹派」下，香港及中國股市表現依然疲弱下，預計資金將持續外流。

花旗估計，金管局可能......

7月20日：

【19：00】資源股屬周期性收息股，景氣好的時候，的確派息吸引，股息率動輒5至10厘，惟經濟差的時候會變成無息派。滙豐環球最新發表的報告指，在經歷強勁的反彈後，金屬價格過去幾個月走勢受壓，鋁價和銅價格由今年3月的最高位累跌約40%，預計鋁和銅的價格不會進一步下跌，並在今年剩餘時間和明年徘徊在現水平。

滙豐環球對行業持謹慎看法，將五礦資源 （01208） 及洛陽鉬業 （03993） 的投資評級由「買入」降至「持有」，而江西銅業 （00358） ......

【16：00】2022年預測股息率逾5厘的高息科技股ASMPT （00522） ，將於明天公布今年第二季業績，早前內地封城政策或對其季績有影響。瑞信發表研究報告預計，ASMPT第二季收入將達到54億元，按年及按季分別增長4%及3%，低於公司指引的中位數，主要由於內地封城政策下的物流鏈受阻；期內毛利率預期持平，較市場預測高0.6個百分點，而淨利潤則預期按年增長6%至7.7億元。

瑞信更預測......

【08：00】屬收息股類之一內房股早前受內地個別地區出現「拒付房貸」事件，引發市場對中國資產質素的擔憂，而經過約一周的調整後，由於日前中銀保監承諾「保交樓」，不少內房股股價在本周一曾回升。不過，摩根大通最新發表報告相信，那天的回升主要是由短倉回補推動。

摩通認為......

7月19日：

【23：00】中石油 （00857） 上周五收市後發盈喜，預計按中國企業會計準則計，今年上半年純利將按年增長50%至60%，增加265億至320億元人民幣。美銀最新發表的報告指，中石油上半年盈利勝預期，而且中石油是高能源價格的受惠者，加上其目前估值不高，在45%派息比率不變的情況下，預計股息率將達到高單位數，因而重申其「買入」的投資評級，目標價5.8元。

美銀表示，石油需求未完全恢復，而庫存迅速下降，即使世界陷入衰退，天然氣和煤炭價格仍會居高不下，並預料......

【17：00】老牌收租股希慎興業 （00014） 在紮實的銅鑼灣收租物業組合作後盾下，也有涉足物業發展項目，為集團業績增添額外動力。希慎與香港興業 （00480） 合作發展之大埔露輝路豪宅項目「林海山城」已上載樓書，預計短期內登場。

「林海山城」......

7月18日：

【15：00】近期內地個別地區出現「拒付房貸」事件，引發市場對中國資產質素的擔憂，而摩根大通最新報告指，中銀香港 （02388） 為其覆蓋的港銀中，唯一一家沒有中國境內抵押貸款業務，並重申看好中銀香港。

摩通續指......

【09：00】業務遍及全球多個國家及地區的藍籌收息股長江基建 （01038） ，業務受惠通脹，為較穩健的收息股，分析詳見：【下一頁】

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更多長建估值分析，詳見：【下一頁】

7月16日：

【14：30】回顧過去一周，內地「斷供漸」不斷蔓，蓋過美國通脹再創40年新高的衝擊，中港股市在全球主要股市之中表現最弱（點擊圖片放大）。更甚的是中國在房地產開發投資萎縮下（點擊圖片放大），加上新冠疫情衝擊，中國昨天公布的第2季GDP數據......

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內房股原為黑馬收息股類之一，但是在行業不明朗因素仍多的情況，近年的「收息股魅力」下降，並且在過去一周，內房相關股如碧桂園 （02007） 及旗下碧桂園服務 （06098） 為表現最差......

更多關於7月中旬的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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