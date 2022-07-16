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下周美國再加息 港樓市再受考驗

財金專欄 14:00 2022/07/16

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加息周期逼近，二手樓市觀望氣氛轉濃，小業主擴大議價空間吸客，多個大型屋苑湧現減價盤，惟下半年樓市始終備受加息困擾，準買家入市更加需要審慎。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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