下周美國再加息 港樓市再受考驗 財金專欄 14:00 2022/07/16 分享： 分享： 加息周期逼近，二手樓市觀望氣氛轉濃，小業主擴大議價空間吸客，多個大型屋苑湧現減價盤，惟下半年樓市始終備受加息困擾，準買家入市更加需要審慎。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 加息下 「茂波PLAN」風險增 2022/04/29 加息下 「茂波PLAN」風險增 發展商趕加息前賣樓 2022/04/29 發展商趕加息前賣樓 港未跟美加息 「供平過租」可持續? 2022/05/07 港未跟美加息 「供平過租」可持續? 你可能感興趣 加息下 「茂波PLAN」風險增 21:25 2022/04/29 加息下 「茂波PLAN」風險增 發展商趕加息前賣樓 21:23 2022/04/29 發展商趕加息前賣樓 港未跟美加息 「供平過租」可持續? 14:00 2022/05/07 港未跟美加息 「供平過租」可持續? 最新專欄文章 專家樓論 - 內地生撑租市 2022/07/15 內地生撑租市 專家樓論 - 司長米缸未有米？ 2022/07/14 司長米缸未有米？ 專家樓論 - 邊個屋苑跌得甘？ 2022/07/13 邊個屋苑跌得甘？ 專家樓論 - 民生痛點有幾痛？ 2022/07/12 民生痛點有幾痛？ 專家樓論 - 跟風投資 東九商廈伏味濃 2022/07/11 跟風投資 東九商廈伏味濃 一手市場 香港物業 發展商 拆息 供樓負擔 加息 香港