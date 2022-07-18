內房鬧斷供 添走資壓力 財金專欄 2022/07/18 分享： 分享： 環球市場焦點上周全放在美國通脹續失控，6月CPI再創41年新高，或迫使美國聯儲局進一步加大7月加息幅度，惟放眼全球主要股市，卻以中港市場表現最差。 A股滬深300指數及恒指上周分別大跌逾4%及近7%（表 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 加息利好消散 銀行憂增撥備 2022/07/16 加息利好消散 銀行憂增撥備 透視中港美 - 急加息遏通脹 高息快來快去？ 2022/07/15 急加息遏通脹 高息快來快去？ 透視中港美 - 台暴力救市 反彈難持久 2022/07/14 台暴力救市 反彈難持久 透視中港美 - 疑股神套現 比亞迪見頂？ 2022/07/13 疑股神套現 比亞迪見頂？ 透視中港美 - 憂監管重臨 勿捕風捉影 2022/07/12 憂監管重臨 勿捕風捉影 GDP 國有內銀股 民企內房股 固定資產投資 工業增加值 防疫措施 新冠肺炎疫情 北水流入 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939）