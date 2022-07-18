內房鬧斷供 添走資壓力

環球市場焦點上周全放在美國通脹續失控，6月CPI再創41年新高，或迫使美國聯儲局進一步加大7月加息幅度，惟放眼全球主要股市，卻以中港市場表現最差。

A股滬深300指數及恒指上周分別大跌逾4%及近7%（表

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