歐元1.03美元阻力大 財金專欄 2022/07/18 分享： 分享： 本周，假如俄羅斯重開北溪1號天然氣管，在歐洲能得到充足的能源供應下，加上歐央行有加息盼望，不排除為歐元滙價帶來刺激。但歐元的任何反彈料屬短暫性，始終歐洲經濟弱是不爭事實，加息步伐料難追上聯儲局。待下周 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 待美元調整 再作部署 今日 待美元調整 再作部署 英鎊向1.16美元進發 今日 英鎊向1.16美元進發 日圓目標暫維持140 今日 日圓目標暫維持140 澳元支持位下調至66美仙 今日 澳元支持位下調至66美仙 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 你可能感興趣 待美元調整 再作部署 今日 01:00 待美元調整 再作部署 英鎊向1.16美元進發 今日 01:00 英鎊向1.16美元進發 日圓目標暫維持140 今日 01:00 日圓目標暫維持140 最新專欄文章 待美元調整 再作部署 今日 待美元調整 再作部署 加元中期目標1.34 今日 加元中期目標1.34 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 澳元支持位下調至66美仙 今日 澳元支持位下調至66美仙 日圓目標暫維持140 今日 日圓目標暫維持140 拜登 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元