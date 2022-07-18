歐元1.03美元阻力大

本周，假如俄羅斯重開北溪1號天然氣管，在歐洲能得到充足的能源供應下，加上歐央行有加息盼望，不排除為歐元滙價帶來刺激。但歐元的任何反彈料屬短暫性，始終歐洲經濟弱是不爭事實，加息步伐料難追上聯儲局。待下周

...