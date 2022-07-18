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英鎊向1.16美元進發

財金專欄 2022/07/18

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試想象，如英國能重返歐盟，愛爾蘭邊境問題便可即時化解，而蘇格蘭的脫英機率也可會降低。當然，英國重返歐盟只是個假設，發生的可能性不大。但如果新任英首相能一改以往約翰遜作風，多點親近歐洲，料也能紓緩不少現

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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