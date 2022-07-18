日圓目標暫維持140

當美國通脹升至9.1%，令市場擔心聯儲局往後將加大加息步伐，並與日息差距拉闊。這是日圓逐步靠近140兌1美元水平原因。據《路透社》調查顯示，75%受訪日企表示，正計劃甚至已開始把成本轉嫁予消費者。當日

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