紐元下跌目標維持60美仙

紐央行雖加息半厘，把其官方息率推上2.5厘水平，但美國通脹未受控，衝上9.1%，大增市場對聯儲局本月28日加息75基點甚至1厘的預期。以現時美國聯邦儲備基金息率範圍在1.5至1.75厘，若加75基點，

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