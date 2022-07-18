加元中期目標1.34

在上周加息1厘後，加元息率雖已攀至2.5厘水平，但如本月28日聯儲局加息75基點，美息將再與加元息率看齊。如聯儲局加息1厘，屆時美息更將高於加元息率，對加元不利。以加拿大經濟對美國依賴，如聯儲局加息太

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