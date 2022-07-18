加元中期目標1.34 財金專欄 2022/07/18 分享： 分享： 在上周加息1厘後，加元息率雖已攀至2.5厘水平，但如本月28日聯儲局加息75基點，美息將再與加元息率看齊。如聯儲局加息1厘，屆時美息更將高於加元息率，對加元不利。以加拿大經濟對美國依賴，如聯儲局加息太 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 待美元調整 再作部署 今日 待美元調整 再作部署 歐元1.03美元阻力大 今日 歐元1.03美元阻力大 英鎊向1.16美元進發 今日 英鎊向1.16美元進發 日圓目標暫維持140 今日 日圓目標暫維持140 澳元支持位下調至66美仙 今日 澳元支持位下調至66美仙 你可能感興趣 待美元調整 再作部署 今日 01:00 待美元調整 再作部署 歐元1.03美元阻力大 今日 01:00 歐元1.03美元阻力大 英鎊向1.16美元進發 今日 01:00 英鎊向1.16美元進發 最新專欄文章 待美元調整 再作部署 今日 待美元調整 再作部署 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 澳元支持位下調至66美仙 今日 澳元支持位下調至66美仙 日圓目標暫維持140 今日 日圓目標暫維持140 英鎊向1.16美元進發 今日 英鎊向1.16美元進發 拜登 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元