待美元調整 再作部署 財金專欄 2022/07/18 分享： 分享： 受惠北溪1號天然氣管道本周有望重開，以及預期歐央行加息，料本周歐元反彈。 美國聯儲局已作出連環加息，並同時抽走量寬資金，加上美國總統拜登的政府亦嘗試運用行政手段，例如釋放戰略石油儲備，甚至豁免來自內地 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.03美元阻力大 今日 歐元1.03美元阻力大 英鎊向1.16美元進發 今日 英鎊向1.16美元進發 日圓目標暫維持140 今日 日圓目標暫維持140 澳元支持位下調至66美仙 今日 澳元支持位下調至66美仙 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 你可能感興趣 歐元1.03美元阻力大 今日 01:00 歐元1.03美元阻力大 英鎊向1.16美元進發 今日 01:00 英鎊向1.16美元進發 日圓目標暫維持140 今日 01:00 日圓目標暫維持140 最新專欄文章 加元中期目標1.34 今日 加元中期目標1.34 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 澳元支持位下調至66美仙 今日 澳元支持位下調至66美仙 日圓目標暫維持140 今日 日圓目標暫維持140 英鎊向1.16美元進發 今日 英鎊向1.16美元進發 拜登 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元