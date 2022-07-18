待美元調整 再作部署

受惠北溪1號天然氣管道本周有望重開，以及預期歐央行加息，料本周歐元反彈。

美國聯儲局已作出連環加息，並同時抽走量寬資金，加上美國總統拜登的政府亦嘗試運用行政手段，例如釋放戰略石油儲備，甚至豁免來自內地

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