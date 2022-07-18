新盤成交 靠大型項目拉動銷情 財金專欄 14:00 2022/07/18 分享： 分享： 美國聯儲局本月將再度加息，樓市氣氛亦受影響，二手成交步伐明顯減慢，雖然新盤可保持一定銷售量，但交投明顯集中於大型項目，隨着本周屯門區另一焦點盤開價，將進一步搶走購買力，新盤市場競爭趨激烈。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 2022/06/22 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 新盤貼市價 續成新常態 2022/06/30 新盤貼市價 續成新常態 你可能感興趣 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 09:00 2022/06/22 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 新盤貼市價 續成新常態 14:00 2022/06/30 新盤貼市價 續成新常態 最新專欄文章 專家樓論 - 哪類物業有超低空置率？ 今日 哪類物業有超低空置率？ 專家樓論 - 下周美國再加息 港樓市再受考驗 2022/07/16 下周美國再加息 港樓市再受考驗 專家樓論 - 內地生撑租市 2022/07/15 內地生撑租市 專家樓論 - 司長米缸未有米？ 2022/07/14 司長米缸未有米？ 專家樓論 - 邊個屋苑跌得甘？ 2022/07/13 邊個屋苑跌得甘？ 銷售安排 香港物業 一手市場 NOVO LAND 1A期 凱柏峰 I 凱柏峰 II NOVO LAND 加息 美國聯儲局