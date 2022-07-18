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新盤成交 靠大型項目拉動銷情

財金專欄 14:00 2022/07/18

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美國聯儲局本月將再度加息，樓市氣氛亦受影響，二手成交步伐明顯減慢，雖然新盤可保持一定銷售量，但交投明顯集中於大型項目，隨着本周屯門區另一焦點盤開價，將進一步搶走購買力，新盤市場競爭趨激烈。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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