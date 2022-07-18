拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵

美國總統拜登結束任內首次中東之行，4日內先後到訪以色列及沙特阿拉伯兩個中東重要盟國。外間對於此行的大多數評價，就是拜登空手而回，皆因未有得到他熱切期望的石油增產協議，亦無法促成猶如「中東北約」涵蓋以色

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