拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵 財金專欄 2022/07/18 分享： 分享： 美國總統拜登結束任內首次中東之行，4日內先後到訪以色列及沙特阿拉伯兩個中東重要盟國。外間對於此行的大多數評價，就是拜登空手而回，皆因未有得到他熱切期望的石油增產協議，亦無法促成猶如「中東北約」涵蓋以色 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 2022/07/17 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 國金札記 - 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 2022/07/15 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 2022/07/14 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 2022/07/14 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 國金札記 - 減稅是拉票王道 卻非英經濟福音 2022/07/14 減稅是拉票王道 卻非英經濟福音 美國 特朗普 拜登 外交 石油 沙特阿拉伯 石油輸出國組織 人權 美元