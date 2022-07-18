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防疫思路有別專家 新班子怎解決

財金專欄 2022/07/18

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港府新班子上台，防疫政策新方向，引起市民高度關注。但近日不單港府高層在安心出行實名制等問題上，有點混亂；另政府新任命的個別抗疫專家顧問，與醫務衞生局局長盧寵茂的思路，似乎也有不同。

顧問團擬設發言人 統

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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