防疫思路有別專家 新班子怎解決

港府新班子上台，防疫政策新方向，引起市民高度關注。但近日不單港府高層在安心出行實名制等問題上，有點混亂；另政府新任命的個別抗疫專家顧問，與醫務衞生局局長盧寵茂的思路，似乎也有不同。

顧問團擬設發言人 統

...