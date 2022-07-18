防疫思路有別專家 新班子怎解決 財金專欄 2022/07/18 分享： 分享： 港府新班子上台，防疫政策新方向，引起市民高度關注。但近日不單港府高層在安心出行實名制等問題上，有點混亂；另政府新任命的個別抗疫專家顧問，與醫務衞生局局長盧寵茂的思路，似乎也有不同。 顧問團擬設發言人 統 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 2022/07/15 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 有政戲 - 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 2022/07/14 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 有政戲 - 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 2022/07/13 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 有政戲 - 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 2022/07/12 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 有政戲 - 重推空置稅？ 消息：未必即出手 2022/07/11 重推空置稅？ 消息：未必即出手 傅流螢 防疫措施 盧寵茂 醫務衞生局 袁國勇 安心出行 香港 政府政策