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【爛尾樓事件】內銀股盈利會倒退幾多？(第二版)

研究報告 10:30 2022/07/18

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內地多個城市的業主集體向逾期未建成或停工「爛尾樓」發出《停貸告知書》，截至上周末，全國涉及停貸項目已7月13日的101個增至15日273個。

多間大行就事件發表看法。
如果只計「爛尾樓」項目，從內銀14日的排查結果去看，風險確是可控的，但市場情緒的影響要大於事實的風險影響。

摩根士丹利認為，事件已經進一步惡化，但整體風險可控。
最終在不確定的情況下，或有更多的開發商面臨更大的流動資金壓力。 報告預計，受影響項目的潛在總樓面面積為1.88億平方米，相關的抵押貸款為8.08億人民幣，或佔今年3月抵押貸款總餘額的2.1%。對大多數銀行的盈利影響為5%以下，影響可控。

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據2021年財報顯示，工行 （01398） 稅前利潤4248.99億元，建行 （00939） 3784.12億元，中行 （03988） 2766.20億元，農行 （01288） 2958.80億元，招行 （03968） 1481.73億元，交行 （03328） 939.59億元，郵儲銀行 （01658） 814.54億元，中信銀行 （00988） 655.17億元，光大銀行 （06818） 529.41億元，民生銀行 （01988） 356億元。
幾個數據可以看出，如大摩所言，風險可控。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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