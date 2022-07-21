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【通脹偵察站】歐盟要求成員國減少15%天然氣使用量（持續更新）

財金 15:52 2022/07/21

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紐約期油價格回落】拜登未能令沙特立即提高產量，刺激油價周末時升大約2%。不過，美國官員指有信心拜登中東訪問後，沙特將帶領石油輸出國組織及盟友達成逐步增產的協議。截止10：33紐約期油報94.24美元，跌0.32%，布蘭特期油報101.16美元，無升跌。

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拜登料未來數周沙特會擴大石油供應】美國總統拜登剛過去周末與沙特王儲穆罕默德本薩勒曼會面後表示，他正盡力為美國增加原油供應，指沙特亦同樣感到增加原油供應的迫切性。拜登稱，根據今次的討論，他預計未來幾個星期沙特會有擴大石油供應的更多行動。

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專訪兩大專家 鄧啟志+林樵基 港股下半年先低後高【下一頁

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 通脹偵察站

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經濟 穆罕默德本薩勒曼 石油 石油輸出國組織 通脹 布蘭特期油 紐約期油

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