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【國際油價】拜登中東行空手而回油價重越百美元 中海油觸底彈半成未升完（第二版）（加入派息模擬結果）

財金 12:15 2022/07/18

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美國總統拜登中東之行接近空手而回，冒沙特妄顧人權害殺美藉記者的大不諱到訪沙持，並與手下涉及案件的沙特王儲會面，仍未獲對方承諾即時增產。國際油價即時反彈，紐約及布蘭特期貨重越100美元大關，中油海（00833）上周五觸及牛熊綫今早勁彈逾半成，有築底回升迹象。

盡管拜登預期沙特「識做」，下月初OPEC在+會議上將領導達致減產協議。惟美方熱面孔卻遇上沙特冷屁股，強調OPEC+將按對市場供需的評估檢視產量協議，不會考慮地緣政局因素。以市場預期美國及全國主要經濟體增長急放緩來看，決定增產機會自然不大。加上OPEC+包括油組及盟國參與，與會國包括石油出口受制裁的俄羅斯，同意增產機會更低。國際油價及中資油股有望已見短綫底位。

布蘭特油價上周尾跌穿100美元關，中海油上周五股價低見9.22元，一度短暫試穿現約處9.26元的250天綫。中海油上次於今年4月底低見8.53元，觸及250天綫後股價即急反彈，至6月初除息前升逾12元，1個半月間反彈逾4成。

現時全球市場受衰退陰霾困擾，國際油價縱喘穩，重上早前高位逾130美元的機會亦甚微，中海油觸短綫底勁彈的走勢或難重現。但中海油上半年收入倍增已有保障，次季平均油價達108美元，較首季約98美元再升一成。中海油今年首季盈利已升逾1.3倍，盈利強升勢次季肯定持續。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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