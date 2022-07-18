【爛尾樓斷供潮】如何讓資金鏈續命？ 人行前行長戴相龍醒三招化解內房危機

內地爛尾樓斷供潮繼續蔓延，有內媒統計最新已有近300個樓盤的業主發出停貸告知書，內地資金鏈斷裂或醞釀新一波金融危機。人民銀行前行長、現為南開大學教授的戴相龍卻大派定心丸，除了一貫重申中國不會如美國般出現次按危機外，更建議政府用三招化解危機。

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戴相龍於剛過去周末出席一個金融論壇時指出，自2016年年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，在官方調整樓市政策下，住房從金融屬性為主開始向居住屬性為主轉移，期間樓市投資下降、房企債務違約增加、炒房客財富縮水等情況是在所難免，不過他重申中國不會重蹈美國2007年發生的次貸危機。

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專訪兩大專家 鄧啟志+林樵基 港股下半年先低後高【下一頁】

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