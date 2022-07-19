【爛尾樓斷供潮】讓資金鏈續命 中央採戴相龍三招化解內房危機？（第二版）

本文昨日分析人行前行長戴相龍為當前內房危機「拆彈」提供的三大建議，當中筆者估計其中一招：房貸要支持用家市場，具體落實或會發展成由銀行「硬食」自住用家業主的斷供按揭，即默許業主暫時不供還款亦不會將其樓花物業收為銀主，實行「有拖無欠」。結果，7月18日（昨日）收市後，彭博引述消息指，中國金融管理部門據悉正考慮為因樓盤爛尾而停止還房貸的購房者提供緩衝期，以緩釋房地產行業風險的蔓延。銀行將暫時擱置針對爛尾樓購房者暫停支付房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的徵信不會受影響。

盡管官方尚未公布措施細節，惟率先印證戴相龍的三招建議可能會是國策發展方向，其餘兩招詳情請見下文

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原題：【爛尾樓斷供潮】如何讓資金鏈續命？ 人行前行長戴相龍醒三招化解內房危機

內地爛尾樓斷供潮繼續蔓延，有內媒統計最新已有近300個樓盤的業主發出停貸告知書，內地資金鏈斷裂或醞釀新一波金融危機。人民銀行前行長、現為南開大學教授的戴相龍卻大派定心丸，除了一貫重申中國不會如美國般出現次按危機外，更建議政府用三招化解危機。

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戴相龍於剛過去周末出席一個金融論壇時指出，自2016年年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，在官方調整樓市政策下，住房從金融屬性為主開始向居住屬性為主轉移，期間樓市投資下降、房企債務違約增加、炒房客財富縮水等情況是在所難免，不過他重申中國不會重蹈美國2007年發生的次貸危機。

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