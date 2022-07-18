【外滙趨勢】溫灼培：待美元調整再作部署

恒生銀行首席市場策略員溫灼培分析外滙趨勢，指出受惠北溪1號天然氣管道本周有望重開，以及預期歐央行加息，料本周歐元反彈。

溫灼培表示，美國聯儲局已作出連環加息，並同時抽走量寬資金，加上美國總統拜登的政府亦嘗試運用行政手段，例如釋放戰略石油儲備，甚至豁免來自內地300多項進口貨物關稅等以壓抑通脹，但美國的通脹率到6月份，仍高企9.1%情況，明顯上述一切動作均不足以壓抑通脹。

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由於現在距離美國11月中的國會中期選舉只尚餘數月，相信拜登政府是會用盡一切方法，務求快速降低通脹，以爭取選票籌碼。當中，把美元滙價推升，以降低進口通脹，相信會是一個較容易執行，而且對壓抑通脹立竿見影的方案。所以，從現在到11月，提防拜登政府會尋求強美元，而筆者預料美滙指數下一目標是110。

不過，就本周而言，提防美元滙價有機會出現調整，而歐元則有機反彈。6月底，俄羅斯以機械故障為由，將輸往歐洲的天然氣供應削減6成。上周，俄羅斯更宣布以氣管維修為由，停了最大的北溪1號管道天然氣供應。機械故障及維修只是藉口，重點是俄羅斯要藉此給予歐盟壓力，迫歐盟對立陶宛施壓，讓路與俄羅斯通往其位於波羅的海的屬地。

據最新消息指，立陶宛已承諾讓路，所以料俄羅斯本周也會從開輸氣管，加上本周歐央行議息會有望加息，因而料歐元有機反彈。

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歐元：1.03美元阻力大

本周，假如俄羅斯重開北溪1號天然氣管，在歐洲能得到充足的能源供應下，加上歐央行有加息盼望，不排除為歐元滙價帶來刺激。但歐元的任何反彈料屬短暫性，始終歐洲經濟弱是不爭事實，加息步伐料難追上聯儲局。待下周聯儲局議息會議，相信焦點又將重回美元。料本周歐元將於1.03美元遇龐大技術阻力，反彈過後，中期目標看0.96美元。

英鎊︰向1.16美元進發

試想象，如英國能重返歐盟，愛爾蘭邊境問題便可即時化解，而蘇格蘭的脫英機率也可會降低。當然，英國重返歐盟只是個假設，發生的可能性不大。但如果新任英首相能一改以往約翰遜作風，多點親近歐洲，料也能紓緩不少現時英國所面對的困境，從而助英鎊低位反彈。所以，英鎊後向是升是跌，很視乎新首相是親歐還是反歐，暫料英鎊向1.16美元進發。

日圓︰目標暫維持140

當美國通脹攀升至9.1%，隨即引起市場擔心聯儲局往後將加大加息步伐，並與日息差距拉闊。這是日圓逐步靠近140兌1美元水平原因。據《路透社》調查顯示，75%受訪日企表示，正計劃甚至已開始把成本轉嫁予消息者。當日本通脹情況愈見嚴重，而日央行又不願意收緊貨幣政策捍衛日圓，提防會使投資者逐漸對日圓失信心，並加速其跌勢，目標暫維持140。

澳元︰支持位下調至66美仙

中國對澳洲新政府釋出橄欖枝，期望能改善雙方貿易關系。另邊廂，澳洲6月失業率理想，急降至48年低位3.5%（前值為3.9%），大增市場對澳央行於8月2日議息會議加息半厘的預期。現時澳洲息率雖低，只有1.35厘，但若澳洲能與中國修補貿易關係，料對澳元前景更為重要。惟獨要留意在國際銅鐵價格相繼下跌，可不利澳元，下調澳元支持位至66美仙。

紐元︰下跌目標維持60美仙

紐央行雖加息半厘，把其官方息率推上2.5厘水平，但美國通脹未受控，衝上9.1%，大大增強市場對聯儲局本月28日議息會議加息75基點甚至1厘的預期。以現時美國聯邦儲備基金息率範圍在1.5至1.75厘，若加75基點，基本上紐元先前的息率優勢已盡失，這會限制紐元強勢。另外，新西蘭人口流失問題持續，5月再淨流失828名。紐元下跌目標維持60美仙。

加元︰中期目標1.34

在上周加息1厘後，加元息率雖已攀至2.5厘水平，但如本月28日聯儲局加息75基點，美息將再與加元息率看齊。如聯儲局加息1厘，屆時美息更將高於加元息率，對加元不利。以加拿大經濟對美國依賴，如聯儲局加息太急，導致美國經濟轉差，加拿大的出口以至其經濟也會同受影響。技術上，由於上周加元曾跌破1.32兌1美元，中期目標1.34。

編輯：陳文政

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