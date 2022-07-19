【港股展望】業績期前後港股料波動  業績底整固後有力再上

港股近日反覆，恒指在21000關爭持，踏入7至8月港股的業績，市場關注中期業務陸續出爐，會否為港股添動力。建銀國際預期，港股在業績期前後將呈震盪格局，而待盈利底確認後或有力再上，並建議繼續超配受惠於穩增長的汽車、新基建，精選業績能見度高的科網龍頭等。

對於將陸續披露的上半年業績，建銀國際認為，業績將反顯上游和中游行業今年上半年盈利增長仍將較下游行業強勁，主要是受到期內能源和材料價格飈升的推動。

建銀國際預期，恒生綜合指數現有成份股按市值加權平均計，上半年盈利預測按年增長約26%。其中材料和能源行業盈利預測增速最為強勁，分別是313%和104%。

近期市場紛下調港股的中期業績預期，料於業績期對港股構成壓力。年初迄今，恒生指數現有的69隻成份股中，有50隻股份本年盈利預測下調，只有19隻上調。其中，能源和工業行業的平均上調幅度最高，分別為17%和14%，而非必需消費行業的平均下調幅度最大，達40%。

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