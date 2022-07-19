【中國經濟】未來半年預期攻堅 重點睇三方面

經過上半年「深蹲」和一系列「穩大盤」發力，中國經濟上周交出了上半年成績，二季度微增長0.4%，實現了恢復正增長的目標。不過，在向下慣性與向上拉升的拉鋸過程中，預期也變得格外敏感，任何一個黑天鵝事件都可能觸發風暴，為了鞏固經濟恢復的基礎，下半年將迎來預期攻堅。

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