【中國經濟】未來半年預期攻堅 重點睇三方面 中國 08:00 2022/07/19 分享： 分享： 經過上半年「深蹲」和一系列「穩大盤」發力，中國經濟上周交出了上半年成績，二季度微增長0.4%，實現了恢復正增長的目標。不過，在向下慣性與向上拉升的拉鋸過程中，預期也變得格外敏感，任何一個黑天鵝事件都可能觸發風暴，為了鞏固經濟恢復的基礎，下半年將迎來預期攻堅。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 國家統計局：實現全年經濟增長預期目標有挑戰 2022/07/15 國家統計局：實現全年經濟增長預期目標有挑戰 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 2022/07/16 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 易綱：中國經濟面臨一定下行壓力 將加大穩健貨幣政策實施力度 2022/07/17 易綱：中國經濟面臨一定下行壓力 將加大穩健貨幣政策實施力度 中國樓市低迷拖累經濟復甦 專家籲推非常措施穩市場信心 2022/07/17 中國樓市低迷拖累經濟復甦 專家籲推非常措施穩市場信心 你可能感興趣 國家統計局：實現全年經濟增長預期目標有挑戰 11:57 2022/07/15 國家統計局：實現全年經濟增長預期目標有挑戰 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 16:18 2022/07/16 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 易綱：中國經濟面臨一定下行壓力 將加大穩健貨幣政策實施力度 14:53 2022/07/17 易綱：中國經濟面臨一定下行壓力 將加大穩健貨幣政策實施力度 疫情 經濟衰退 經濟數據表現 宏觀分析 經濟 中國銀行保險監督管理委員會 政治 失業率 中國 基建