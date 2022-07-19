財報季見真章 企業盈利為選股關鍵

美國企業第二季財報於上周揭幕便出師不利，打頭陣的銀行業龍頭摩根大通（美：JPM）與摩根士丹利（美：MS）盈利增長同比下滑，表現差過預期，為市場氣氛增添暗湧。

事實上，在市況不穩、前景不明下，企業的盈利顯得更為重要。惟前景是否真的如此黑暗，仍要等待一眾藍籌的業績表現，目前不宜過份悲哀。

瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題【下一頁】

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展望本周，大型企業的次季業績可能會為美股走勢定下方向。除了周一放榜的美銀（美：BAC）及高盛（美：GS）；強生（美：JNJ）、Netflix（美：NFLX）等則於周二接連公佈，其餘的還有特斯拉（美：TSLA）、美國運通（美：AXP）等。

一眾成長股在年初至今跌跌不休，投資者尤其關注特斯拉及Netflix的季度業績，前者股價的年內更已暴跌近七成，故其盈利亦將成為關注焦點。更甚的是，Netflix預計第二季度將損失200萬用户，此為投資者關注的一個關鍵指標。

筆者認為，盈利在是次財報季定當成為焦點，除了正好反映每家公司在加息環境下，自身面對通脹的應對能力，亦顯示出長期盈利能力。

相比去年公司選股着重企業的概念，筆者認為接下來選股的關鍵因素在於企業盈利能力，並非單看估值或市盈率。而公司使用財技的機會也可能降低，例如由以往看企業有否併購，改為考慮該併購是否有實際需要。

6月份消費者價格指數（CPI）較上年同期意外上升9.1%，引發市場猜測美聯儲將願意通過加息超過75個點子來遏制物價向上。

市場對加息幅度眾說紛紜，惟筆者認為7月26日至27日的議息會議上，加息一厘的機會極微，加息75點子機會則較大。

事實上，市場對加息的反應負面，且最核心的供應鏈缺失問題從來未因加息而得到解決。而美國經濟大衰退此説法亦是將美國加息影響放大，解決供應鏈問題才是重中之重。

在大市風高浪急之下，筆者選股的三大關鍵為：公司擁有高門檻護城河、需求可持續性及具可持續創造獲利的能力，讀者不妨作為參考。中長線而言，能源、金融、科技板塊的前景不俗，投資者可在這些板塊中選取盈利好的公司。

筆者所管理的基金持續買入科技龍頭公司微軟（美：MSFT）及蘋果（美：AAPL），目前這兩隻股票已佔基金組合約六成。它們除了屬行業的大型企業，其現金流非常充足，他日要進行併購去開拓市場，亦有足夠的彈藥。

另外，由於有實質業務，這類公司他日的反彈力度會更好，故即使大市持續震蕩，筆者亦會分段吸納。至於資金不足的散戶，則可考慮「月供股票」以購入心水股。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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