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【消費形態】大摩：消費餐飲恢復 首選美團

研究報告 08:22 2022/07/19

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國家統計局上周五公布，上半年社會消費品零售總額21萬億元（人民幣，下同），同比下降0.7%。分季度看，一季度增長3.3%，二季度下降4.6%，主要受疫情多發頻發等因素影響，國內消費市場受到顯著衝擊。

然而，6月份社會消費零售增速回升，超市場預期，同比增長3.1%，在5月份比4月份降幅收窄基礎上實現由降轉升；其中，限額以上單位消費品零售額同比增長8.1%，而5月份為下降6.5%。

此外，6月餐飲等服務消費恢復程度大幅提高。居民外出購物、就餐、旅遊等活動逐步恢復，餐飲等服務消費明顯好轉。6月份，餐飲收入雖然同比下降4%，但降幅比5月份收窄17.1個百分點。

受消費數據利好影響，美團 （03690） 昨日急升近6%，收報189.7元，帶領一眾餐飲及零售消費股上漲。

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欄名 : 大行有路捉

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