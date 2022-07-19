【消費形態】大摩：消費餐飲恢復 首選美團

國家統計局上周五公布，上半年社會消費品零售總額21萬億元（人民幣，下同），同比下降0.7%。分季度看，一季度增長3.3%，二季度下降4.6%，主要受疫情多發頻發等因素影響，國內消費市場受到顯著衝擊。

然而，6月份社會消費零售增速回升，超市場預期，同比增長3.1%，在5月份比4月份降幅收窄基礎上實現由降轉升；其中，限額以上單位消費品零售額同比增長8.1%，而5月份為下降6.5%。

此外，6月餐飲等服務消費恢復程度大幅提高。居民外出購物、就餐、旅遊等活動逐步恢復，餐飲等服務消費明顯好轉。6月份，餐飲收入雖然同比下降4%，但降幅比5月份收窄17.1個百分點。

受消費數據利好影響，美團 （03690） 昨日急升近6%，收報189.7元，帶領一眾餐飲及零售消費股上漲。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。



新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...