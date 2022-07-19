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神華好吸引 股息逾十厘

財金專欄 2022/07/19

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中港股昨日出現報復式反彈，預測息率超過9厘的內銀股成為升市功臣。同樣是高息的煤炭股昨日亦起哄，中國神華（01088）今年盈利可能增長三成以上，今年保守預測息率也有10厘以上，尤其全球能源危機或可支持煤

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 煤炭股 中共中央政治局 中國 美國 港股

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