神華好吸引 股息逾十厘

中港股昨日出現報復式反彈，預測息率超過9厘的內銀股成為升市功臣。同樣是高息的煤炭股昨日亦起哄，中國神華（01088）今年盈利可能增長三成以上，今年保守預測息率也有10厘以上，尤其全球能源危機或可支持煤

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