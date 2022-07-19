神華好吸引 股息逾十厘 財金專欄 2022/07/19 分享： 分享： 中港股昨日出現報復式反彈，預測息率超過9厘的內銀股成為升市功臣。同樣是高息的煤炭股昨日亦起哄，中國神華（01088）今年盈利可能增長三成以上，今年保守預測息率也有10厘以上，尤其全球能源危機或可支持煤 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版） 2022/07/18 【穩樓市】內銀9厘息大反彈 恒指關鍵位20700（第四版） 中字股實力談 - 內銀9厘股息 長綫入市良機 2022/07/16 內銀9厘股息 長綫入市良機 中字股實力談 - 【府拾皆是】內銀越跌越高息 建行9厘農中交信10厘（第四版） 2022/07/15 【府拾皆是】內銀越跌越高息 建行9厘農中交信10厘（第四版） 中字股實力談 - 海吉亞吸納 增長空間大 2022/07/15 海吉亞吸納 增長空間大 中字股實力談 - 【三重壓力】通脹加息走資 恒指退守205至210（第四版） 2022/07/14 【三重壓力】通脹加息走資 恒指退守205至210（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 煤炭股 中共中央政治局 中國 美國 港股