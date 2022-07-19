施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 財金專欄 2022/07/19 分享： 分享： 增長放緩及通脹升溫對股票及債券市場造成雙重不利影響。盡管如此，對環球股票投資者而言，投資機會正在浮現。 2022年對股市而言是充滿挑戰的一年。俄烏衝突導致能源及商品價格飈升、環球股市暴跌及市場波動居高不 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Alex Tedder 施羅德環球及美國股票投資主管及首席投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 2022/07/15 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 專訪 - 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 2022/07/14 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 2022/07/13 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 2022/07/12 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 中金：通脹高企 利率非頂 2022/07/08 中金：通脹高企 利率非頂 疫情 經濟 美國 通脹 加息 股票 美國聯儲局 失業 商品 債券