施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇

增長放緩及通脹升溫對股票及債券市場造成雙重不利影響。盡管如此，對環球股票投資者而言，投資機會正在浮現。

2022年對股市而言是充滿挑戰的一年。俄烏衝突導致能源及商品價格飈升、環球股市暴跌及市場波動居高不

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