  • 30°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇

財金專欄 2022/07/19

分享：

分享：

增長放緩及通脹升溫對股票及債券市場造成雙重不利影響。盡管如此，對環球股票投資者而言，投資機會正在浮現。

2022年對股市而言是充滿挑戰的一年。俄烏衝突導致能源及商品價格飈升、環球股市暴跌及市場波動居高不

...

撰文 : Alex Tedder 施羅德環球及美國股票投資主管及首席投資總監

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動
2022/07/15
信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動
專訪 - 花旗劉顯達：港股下半年樂觀
2022/07/14
花旗劉顯達：港股下半年樂觀
瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源
2022/07/13
瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源
瑞銀：中國股票有望跑贏全球
2022/07/12
瑞銀：中國股票有望跑贏全球
中金：通脹高企 利率非頂
2022/07/08
中金：通脹高企 利率非頂
疫情 經濟 美國 通脹 加息 股票 美國聯儲局 失業 商品 債券

上一篇文章

夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示

下一篇文章

兩語定江山
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵
拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵
投資廣角鏡 - 分析巴菲特如何買賣中國股票
分析巴菲特如何買賣中國股票
宏觀眼界 - 後市
後市
爛尾樓風波
爛尾樓風波
有政戲 - 防疫思路有別專家 新班子怎解決
防疫思路有別專家 新班子怎解決
爛尾樓停供 民企內房股影響較大
爛尾樓停供 民企內房股影響較大