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核心區商舖大執位

財金專欄 08:32 2022/07/19

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通關尚未有時間表，核心區舖位空置率，難免仍會維持偏高水平，而租金則因已大幅調整，相信下跌空間有限。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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