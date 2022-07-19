核心區商舖大執位 財金專欄 08:32 2022/07/19 分享： 分享： 通關尚未有時間表，核心區舖位空置率，難免仍會維持偏高水平，而租金則因已大幅調整，相信下跌空間有限。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 業主變陣 旗艦舖「碎上」 2022/04/12 業主變陣 旗艦舖「碎上」 最貴舖租地段 飲食業回歸 2022/05/23 最貴舖租地段 飲食業回歸 大舖搬細舖 2022/06/09 大舖搬細舖 【舖租回升】餐飲業率先起動 進駐黃金地段 2022/06/13 【舖租回升】餐飲業率先起動 進駐黃金地段 你可能感興趣 業主變陣 旗艦舖「碎上」 01:00 2022/04/12 業主變陣 旗艦舖「碎上」 最貴舖租地段 飲食業回歸 01:00 2022/05/23 最貴舖租地段 飲食業回歸 大舖搬細舖 01:00 2022/06/09 大舖搬細舖 最新專欄文章 專家樓論 - 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 今日 督導監察落實 土地及房屋供應統籌組 專家樓論 - 新盤成交 靠大型項目拉動銷情 2022/07/18 新盤成交 靠大型項目拉動銷情 專家樓論 - 哪類物業有超低空置率？ 2022/07/18 哪類物業有超低空置率？ 專家樓論 - 下周美國再加息 港樓市再受考驗 2022/07/16 下周美國再加息 港樓市再受考驗 專家樓論 - 內地生撑租市 2022/07/15 內地生撑租市 物業出租 空置率 下跌空間 商舖 家品 餐飲 旺角 零售 品牌 銅鑼灣