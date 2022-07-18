萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞

▲ 萊茵河水位下降，部分河床外露。

近日歐洲的炎熱乾旱天氣，似乎未有太多討論，坊間關注點較多集中在歐洲各國人民，如何吃冰嬉水，消暑降溫，然而，極端天氣的禍害絕對不限於汗流浹背，隨時令能源危機惡化。

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