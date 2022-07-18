萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞 國際 22:28 2022/07/18 分享： 分享： ▲ 萊茵河水位下降，部分河床外露。 近日歐洲的炎熱乾旱天氣，似乎未有太多討論，坊間關注點較多集中在歐洲各國人民，如何吃冰嬉水，消暑降溫，然而，極端天氣的禍害絕對不限於汗流浹背，隨時令能源危機惡化。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 今日 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 2022/07/14 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 安倍外交政策重塑國際關係 顛覆日本被動依附美國傳統 2022/07/15 安倍外交政策重塑國際關係 顛覆日本被動依附美國傳統 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 2022/07/14 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 2022/07/12 保守黨黨魁跑馬仔 英國又一短命首相？ 你可能感興趣 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 今日 18:03 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 22:37 2022/07/14 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 安倍外交政策重塑國際關係 顛覆日本被動依附美國傳統 16:05 2022/07/15 安倍外交政策重塑國際關係 顛覆日本被動依附美國傳統 最新專欄文章 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 今日 拜登訪沙特碰灰 賠了夫人又折兵？ 國金札記 - 拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵 今日 拜登訪沙特碰灰 恐賠了夫人又折兵 國金札記 - 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 2022/07/15 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 2022/07/14 歐洲央行仍未加息 西班牙銀行先受害 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 2022/07/14 減稅是拉票王道 卻非英國經濟福音 氣候暖化 極端天氣 天氣 能源供應 能源危機 經濟 煤 天然氣 歐洲 德國