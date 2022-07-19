夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示

中共中央總書記、國家主席習近平今年七一講話，各方紛紛搞座談會，以港澳辦主任夏寶龍昨日的解讀最為權威。熟悉北京消息形容，夏的說法對新班子有3點啟示。

做好應對美打壓

一、應對美國等的打壓和干預，要做好準備。

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