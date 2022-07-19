夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 財金專欄 2022/07/19 分享： 分享： 中共中央總書記、國家主席習近平今年七一講話，各方紛紛搞座談會，以港澳辦主任夏寶龍昨日的解讀最為權威。熟悉北京消息形容，夏的說法對新班子有3點啟示。 做好應對美打壓 一、應對美國等的打壓和干預，要做好準備。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 夏寶龍：反中亂港賊心不死 堅決打擊 今日 夏寶龍：反中亂港賊心不死 堅決打擊 你可能感興趣 夏寶龍：反中亂港賊心不死 堅決打擊 今日 01:00 夏寶龍：反中亂港賊心不死 堅決打擊 最新專欄文章 有政戲 - 防疫思路有別專家 新班子怎解決 2022/07/18 防疫思路有別專家 新班子怎解決 有政戲 - 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 2022/07/15 「安心」明年2月實名制？ 消息：非優先考量 有政戲 - 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 2022/07/14 紅黃碼最緊急 「安心」實名制等一等 有政戲 - 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 2022/07/13 「安心」研實名制 港府傾向不全民推 有政戲 - 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 2022/07/12 副局班底漸成形 再有上屆官員過渡 傅流螢 中國 香港 美國 政治 習近平 一國兩制 李家超 夏寶龍