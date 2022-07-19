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「保交樓」撑市 內房物管股大反擊

財金專欄 2022/07/19

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內地樓盤停工令業主停止還貸事件，上周拖累中港股市下跌，最新銀保監會指銀行應主動承擔社會責任推動「保交樓」，主動參與研究解決資金硬缺口。受到消息刺激，中港股市周一反彈，內房及物業管理股出現絕地反擊。恒指

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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