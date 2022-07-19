「保交樓」撑市 內房物管股大反擊 財金專欄 2022/07/19 分享： 分享： 內地樓盤停工令業主停止還貸事件，上周拖累中港股市下跌，最新銀保監會指銀行應主動承擔社會責任推動「保交樓」，主動參與研究解決資金硬缺口。受到消息刺激，中港股市周一反彈，內房及物業管理股出現絕地反擊。恒指 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - G20財長會落幕 俄烏分歧未解 2022/07/18 G20財長會落幕 俄烏分歧未解 交易講場 - 環球糧食能源航空板塊 釀危機？ 2022/07/16 環球糧食能源航空板塊 釀危機？ 交易講場 - 3困擾 港股調整添壓 2022/07/15 3困擾 港股調整添壓 交易講場 - 提防內房風險 2022/07/14 提防內房風險 交易講場 - 恒指試支持 比亞迪等喘定才吼 2022/07/13 恒指試支持 比亞迪等喘定才吼 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） FIT HON TENG（06088） 紐約期油 新能源 板塊 銀行 美元