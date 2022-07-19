內地斷供潮降溫 行業積弊須變革 財金專欄 2022/07/19 分享： 分享： 內地爆出爛尾樓業主斷供風波後，銀保監會申明，千方百計推動「保交樓」，引導滿足房地產企業合理融資需求，市場憂慮略見止息。中央各部門連日出手，在於內房對穩住經濟大盤至關重要，且必須防範更嚴重的系統性風險， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 社評 最新專欄文章 及時再發消費券 緩減重擔撑經濟 2022/07/18 及時再發消費券 緩減重擔撑經濟 內地經濟看遏疫 重振信心減風險 2022/07/16 內地經濟看遏疫 重振信心減風險 港跟加息日子近 須管控經濟風險 2022/07/15 港跟加息日子近 須管控經濟風險 精準寬檢惹憧憬 遏新病毒減變數 2022/07/14 精準寬檢惹憧憬 遏新病毒減變數 港排名跌響警號 入境寬限挽信心 2022/07/13 港排名跌響警號 入境寬限挽信心 中國銀行保險監督管理委員會 民企內房股 中國市場 國企內房股 國有內銀股 中小內銀股 中國人民銀行 中國住房和城鄉建設部 風險資產比率 發展商