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內地斷供潮降溫 行業積弊須變革

財金專欄 2022/07/19

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內地爆出爛尾樓業主斷供風波後，銀保監會申明，千方百計推動「保交樓」，引導滿足房地產企業合理融資需求，市場憂慮略見止息。中央各部門連日出手，在於內房對穩住經濟大盤至關重要，且必須防範更嚴重的系統性風險，

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欄名 : 社評

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