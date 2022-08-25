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【星級名家】曾淵滄：航運股周期仍未結束 （一文盡覽不斷更新）

財金猛人追蹤 15:03 2022/08/25

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：航運股周期仍未結束 

東方海外 （00316） 公布中期業績，盈利增加一倍，不過，最令股東欣喜的是派息也大幅增加至每股47.21元。想當年中遠海控 （01919） 以每股78.67元宣布收購東方海外時，被市場認為是超高價收購，更有些評論指這是中央政府用來慰勞勞苦功高，為香港、為國家做出貢獻的董建華。

現在一看，過去兩年，東方海外派發的股息，已遠遠超過當年中遠海控提出的收購價。單是收股息，中遠海控已取回當年支付收購的全部成本仍有剩.......

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曾淵滄：最佳避險股

上星期，中移動 （00941） 終於公布上半年業績，淨利潤703億人民幣，按年增長19%。不過，更重要的是派息，中移動果然大幅增加派息，每股派息2.2元，相對於去年同期，增加35%，相信今年年底的末期息也應該可以同樣的按年增加35%。

買中移動不為賺股價，只要收息穩定，就是優質股。目前美國聯儲局的加息陰影仍然存在，像中移動這種高息而且穩定的收息股，是最佳的避險股......

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曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意

九倉置業 （01997） 、長實 （01113） 公布業績，都很不錯。不過，住宅物業市場波動大，因此，不少老牌地產商都在增加收租物業的比例。

住宅物業市場波幅大，因此，香港數家老牌地產商，都不斷地增持收租物業。近幾年，恒地 （00012） 與長實都在中環建大樓，應該很快就可以落成入伙，到時候又是一大筆每年的固定收入，值得憧憬。

新世界 （00017） 也宣布他們在機場興建的航天城也入伙了，是幾幢很大的商業樓，有購物娛樂場地，也有.......

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曾淵滄：港美息差擴闊 無損港元穩定

美國聯儲局於7月27日議息後宣布加息0.75厘，目前美國聯邦利率為2.25厘至2.5厘。

加息對銀行而言，理論上也是利好的，理由是銀行往往大幅度加貸款利率而不加存款利率，或者只是極小幅度或極短時間內提高存款利率........

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曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲

7月27日，又是美國聯儲局議息的日子，市場預期會加0.75厘，聯邦利率將升至2.25厘。過去3次美國加息，香港因為銀行系統內結餘眾多，因此沒有依比率跟着加，導致息差愈來愈闊。

借錢的利率調高，但是銀行不會輕易調高儲蓄存款的利率，造成了銀行利潤上升，特別是存款金額多的大銀行，如滙豐控股 （00005） 、渣打集團 （02888） 、中銀香港 （02388） ，這也可能是加息潮下唯一的得益股。

不過，看長遠一點，美國加息周期也可能接近尾聲，目前美國新領取失業救濟金的人數增加了，美國經濟衰退的陰影出現了，經濟衰退會遏抑儲局加息的步伐。畢竟，經濟衰退與通脹，兩敗中相信拜登會選通脹，而不能讓經濟衰退繼續下去...........

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曾淵滄：爛尾樓停供 民企內房壓力大

過去半年，美股一級級的下跌，往往是在每次美國聯儲局開會之前大跌，議息後反彈，在下一次議息前又大跌，之後再反彈，只是，每次反彈幅度都不足以收復之前下跌的幅度，因此形成一級級下跌的中期走勢。

近日，內地出現多宗維權運動，不少買入爛尾樓的業主發起運動，集體不供按揭貸款的分期付款，理由是收不到樓，沒有理由再付錢。

理論上，如果是建築期付款，停止付款打起官司還有一定的機會，但是，如果是即供，則業主與發展商已無關係，停止供款面對的是被銀行起訴可能性，這也是為甚麼這群業主把問題搞大，集體停供的目的是向政府施加壓力，畢竟這些銀行多是國營銀行。為甚麼會出現爛尾樓，理由是中央的三道紅綫......

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想知曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

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    +4
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曾淵滄：趁壞消息吸收息股

近日，中電發出盈警，指出澳洲業務出現嚴重虧損，於是股價大跌，不過，更重要的是派息。中電是傳統的收息股，如果澳洲的虧損不影響現金流，相信依然可以派發不比去年差的股息，盈利升升跌跌不是很重要。

因此，持有中電的股民在現階段應該耐心地等待中電正式公布業績，再評估派息的股息率，如果派息不變，股息率將變得.......

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曾淵滄：拆解商湯暴瀉之謎

商湯 （00020） 股價突然在禁售期滿的那一天急跌，是甚麼原因引發這一輪拋售，真的是大股東因禁售期滿而拋售嗎？

前一陣子，多家內房企業出了問題，股票停牌，連帶着他們手上正在興建的樓盤也面對巨大的繼續開工壓力.....

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曾淵滄：三大發鈔行受惠加息

7月份美國聯儲局必然再加息，香港銀行體系結餘會進一步下跌，推動貸款利率上升、息差拉闊，對三大存款額高的發鈔銀行有利，擴大存款與貸款之間的息差......

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編輯：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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