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【投資新向】中國內需明顯改善 中金料下半年企業盈利有好轉

研究報告 14:20 2022/07/19

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2022年上半年，國內局部地區疫情反彈、全球能源供給衝擊及地產下行等種種因素下，對於在香港和美國上市的中資企業構成壓力，中金最新研報指出，企業盈利整體增速持續放緩，且內部分化較為明顯。

上半年兩方面致企業整體利潤走下坡：
（1）房地產預期轉弱和國內疫情局部反覆，導致國內消費和投資需求大幅收縮，拖累企業收入；

（2）能源原材料價格維持高位持續，擠壓中下游企業利潤率。

當中，上游周期板塊維持較高增速，下游消費和公共事業等板塊盈利持續乏力。

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瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題【下一頁

展望下半年，該行認為下半年企業盈利可能明顯好轉，且內部分化也可能有所收攏主要有兩大原因：

一、內需可能在下半年明顯改善

該行表示，上半年國內穩增長持續發力，效果可能於下半年顯現，並解釋，雖然第二季度國內GDP增長低於預期，惟6月消費及投資等維度數據明顯改善，若支持性政策在下半年持續，認為內需可能在下半年明顯改善。

二、國內復工復產繼續加速，6月數據增長已出現明顯企穩跡象。從數據來看，6月社零和固定資產投資增速均超出市場預期，意味着內需已經逐步展現回暖的跡象。展望下半年，考慮到國內外經濟形勢仍較複雜嚴峻，該行認為，國內穩增長和寬鬆政策立場仍將持續一段時間，為經濟提供支撐。

收入修復方面，該行關注下半年國內穩增長和消費刺激下，帶動下游消費板塊（包括餐飲、出行、汽車等）收入反彈，以及受益於能源價格回落的公共事業板塊。

利潤率方面，由於上游資源品價格下滑及供應鏈瓶頸緩解，對中、下游利潤率的積極影響。國際原油期貨價格由每桶120美元，高位回落至每桶100美元左右，現報每桶98美元；另商品期貨價格也自6月以來顯著回調。

從種種跡象表現來看，下半年上游價格對下游利潤率的擠壓，可能逐步緩解，推動企業盈利增速回升

總括而言，下半年……

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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