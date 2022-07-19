隨著今年2月政府推出「茂波Plan」（即1200萬元以下住宅可造8成按揭；1000萬元以下物業可造9成按揭） ，令購買一手樓花的付款形式，迎來重大轉變，過往受買家追捧的即供付款，不再成為主流，相反較少人採用的建築期付款，卻取而代之。

一般而言，樓花新盤的付款形式，主要分即供及建築期兩種，前者成交期普遍為90至120天，發展商為求盡快獲得賣樓資金，均會提供最多的折扣，藉以吸引買家使用，而後者待項目落成後，才需要付清樓價餘款（約樓價80%至90%），但折扣額亦較少，作為買家自然希望付出的買樓資金愈少愈好，故此即供及建築期付款比例，長期維持於6比4，甚至可達7比3。

但隨著「茂波Plan」推出後，情況卻大逆轉，由於其適用範圍，只限現樓物業，加上逾千萬元的物業，最高可借8成，令一眾買家即時轉軚，由今年首季起推出的樓花新盤，買家使用建築期付款的比例穩佔7成，已成為一手市場新常態。其中，大埔白石角Silicon Hill第1期，首輪價單形式推出的170伙，約8成買家使用建築期，至於將軍澳日出康城凱柏峰II，過去周日首輪售出的129伙中，採用建築期比例達76%。

同樣地，在「茂波Plan」，甚至「林鄭Plan」推出前，1000萬或以上物業的借貸額僅有5成，對首期資金要求甚高，發展商為求吸納該批買家，不時推出高成數按揭，甚至免壓測的「呼吸Plan」，但由於借貸息口較銀行按揭高出一截，自「茂波Plan」推出後，經已買少見少。



記者：李偉航

▲ 新盤借到盡 建期付款成主流