【熊市未完】要知道「投機」與「投資」基本面

在上篇 ｢【熊市過山車】分清「投資」跟「投機」 安穩渡過波動市｣ 一文發布後，不少讀者就「投機」與「投資」上分別反映意見，所以今次我會就兩者再做深入講解。

基本操作上，由於「投機」與「投資」同樣涉及交易行為，導致不少人認為兩者一樣，以為只是講法不同。不過，細看本質的話，兩者其實相當大分別。

「投機」以資產「價格」為主，透過短暫的炒賣方式來提高資產價格獲利；而「投資」則以資產「價值」為先，透過長綫市場趨勢，來提高其中價值來獲利。

無論是「投機」與「投資」都固然有其優點，亦無保證哪種較有效，所以投資前，應先思考清楚個人目的。

▼ 點擊圖片放大 +2

交易回報源有別

如上述，兩者在操作上涉及交易行為，同樣需要將資金投入資產，例如：股票、債券、ETF或加密貨幣，再利用市場波動來獲利，不同的關鍵在於其中創造財富的方式，即是交易的時間綫及回報來源。

簡單來說，「投機者」如傳統的基金經理或金融機構的交易員，會於交易日當天主動買入/賣出資產，從當天的「資產價格波動」及「市場供求關係」短暫情況中獲利。如果其中一項交易出現重大損失，便會將該資產整項賣出，或賣出其他資產以對冲虧損，並不會承受資產在市場上的長綫價格波動。

至於「投資者」，主要透過將資金投入具增長價值的資產，例如有增長空間的企業股票，以長綫持有的方式穩定地獲得回報，過程需要承受經濟環境變化所帶來的波幅。相比之下，「投資者」更偏向捕捉經濟增長。在數年，甚至數10年內，買入並長綫持有，之後將收益用於再投資，同時不輕易於短期市場波動中離場。

風險水平差別大

無論「投機」與「投資」，只要牽涉交易就一定存有風險，而對大部份人而言，交易本身就是較高風險的行為，原因在於，你的個人資產淨值不單依靠交易建立，過程中還需確保自己有足夠的額外資金，備留予短期需求、應急及退休。所以開始前，請考慮個人的風險胃納，包括個人實際財務狀況、理財計劃時間表（投資年期）及風險偏好。

如果以「投資」角度，最簡單的方法，就是計算當中的風險價值（VaR），即指1年內，你可以承受的累計跌幅百分比有多少。通常，可用在計算一個進行長綫投資的多元化組合上。

相反，「投機」操作注重當天交易，目標通常只為收支平衡或獲利，較難計算累積虧損，即使是最專業的交易員，都無法100%預料第二天的事情，所以唯一可做的風險預測，就是先假設可能會損失所有資金。

交易功架有高低

完成一項交易，背後的操作非常簡單，只需要預備好資金，當日買入/賣出資產便可。但「投機」與「投資」之所以不同，在於背後所用的時間，以及對操作者的專業能力有一定要求。

在「投機」交易中，面對較其他類型投資更高風險的情況下，需要用上專業知識及經驗，研究資產及做分析預算，通宵審閱大量數據屬於基本工作，同時需維持一定效率來完成交易工作，從每筆交易中盡可能賺到更多的利潤，而比競爭對手做得更好。

對「投資」交易而言，欠缺專業知識、數據及機械輔助的情況下，交易時未必能步步到位，所以進行買入持有的方式，如建立多元化的投資組合，透過資產隨時間增值，來獲得穩定回報會更合適。

撰文：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監梁穎瑩

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...