中金：中國服務業復甦待提速 財金專欄 2022/07/20 分享： 分享： 中國第二季GDP按年升0.4%，低於市場預期均值的升1.1%，主要源於服務業復甦疲弱，而工業復工復產季度皆好於2020年可比時期。除了居民服務消費仍然偏弱，地產相關的服務也偏弱，從事服務業居多的青年人 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 2022/07/19 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 2022/07/15 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 專訪 - 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 2022/07/14 花旗劉顯達：港股下半年樂觀 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 2022/07/13 瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 2022/07/12 瑞銀：中國股票有望跑贏全球 疫情 中國 經濟 GDP 失業率 工業增加值 基建 大行報告 宏觀分析