  • 30°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中金：中國服務業復甦待提速

財金專欄 2022/07/20

分享：

分享：

中國第二季GDP按年升0.4%，低於市場預期均值的升1.1%，主要源於服務業復甦疲弱，而工業復工復產季度皆好於2020年可比時期。除了居民服務消費仍然偏弱，地產相關的服務也偏弱，從事服務業居多的青年人

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇
2022/07/19
施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇
信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動
2022/07/15
信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動
專訪 - 花旗劉顯達：港股下半年樂觀
2022/07/14
花旗劉顯達：港股下半年樂觀
瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源
2022/07/13
瑞士百達程馨誼：美國加速發展清潔能源
瑞銀：中國股票有望跑贏全球
2022/07/12
瑞銀：中國股票有望跑贏全球
疫情 中國 經濟 GDP 失業率 工業增加值 基建 大行報告 宏觀分析

上一篇文章

商湯跌勢未止 還看科指季檢

下一篇文章

中美終沒了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示
夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示
透視中港美 - 沙特增產落空 油價撑中海油
沙特增產落空 油價撑中海油
內地斷供潮降溫 行業積弊須變革
內地斷供潮降溫 行業積弊須變革
投資坐標 - 化工股停牌似有好消息!
化工股停牌似有好消息!
國金札記 - 萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞
萊茵河水位告急 德經濟動脈堵塞
選股情報 - 兩語定江山
兩語定江山