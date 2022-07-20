中金：中國服務業復甦待提速

中國第二季GDP按年升0.4%，低於市場預期均值的升1.1%，主要源於服務業復甦疲弱，而工業復工復產季度皆好於2020年可比時期。除了居民服務消費仍然偏弱，地產相關的服務也偏弱，從事服務業居多的青年人

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